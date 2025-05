STG

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

SıralamaNo.616

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.99%

Dövriyyə Təklifi204,338,417.4544445

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.2043%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.283844483496619,2022-04-02

Ən Aşağı Qiymət0.10162599944782422,2022-03-18

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

