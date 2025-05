SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

SıralamaNo.86

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)3.60%

Dövriyyə Təklifi930,993,090.07

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat930,993,090.07

Dövriyyə Faizi0.9309%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.7673256366431747,2025-01-19

Ən Aşağı Qiymət0.000002634158164523,2023-08-16

İctimai BlokçeynETH

