SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

AdSNX

SıralamaNo.180

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)3,73%

Dövriyyə Təklifi339 466 216,9903987

Maksimum Təklif339 889 850,089

Ümumi Təchizat339 889 850,0887736

Dövriyyə Faizi0.9987%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0,9 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi28.77103007,2021-02-14

Ən Aşağı Qiymət0.0325776275658,2019-01-05

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatSynthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.