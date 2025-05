SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

SıralamaNo.549

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.35%

Dövriyyə Təklifi68,418,976.6272287

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.6841%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi16.770178533770316,2021-11-29

Ən Aşağı Qiymət0.28641308,2021-07-20

İctimai BlokçeynBSC

