RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

SıralamaNo.590

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.54%

Dövriyyə Təklifi792,653,989.4660873

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,028,028,990.1950353

Dövriyyə Faizi0.7926%

Buraxılış Tarixi2022-02-12 20:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7252800014410093,2022-02-15

Ən Aşağı Qiymət0.03500157405928747,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

