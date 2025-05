PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

SıralamaNo.1807

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.47%

Dövriyyə Təklifi84,495,698

Maksimum Təklif150,000,000

Ümumi Təchizat144,899,999

Dövriyyə Faizi0.5633%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.6022658818053047,2023-11-12

Ən Aşağı Qiymət0.005804200578816588,2024-10-16

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

