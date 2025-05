PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

SıralamaNo.2331

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.43%

Dövriyyə Təklifi13,660,249

Maksimum Təklif77,000,000

Ümumi Təchizat41,512,309

Dövriyyə Faizi0.1774%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.014024983935393,2022-03-27

Ən Aşağı Qiymət0.02858853311273433,2025-05-25

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

