PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

SıralamaNo.216

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1,28%

Dövriyyə Təklifi2 000 000 000

Maksimum Təklif10 000 000 000

Ümumi Təchizat10 000 000 000

Dövriyyə Faizi0.2%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.2474889341550818,2025-03-19

Ən Aşağı Qiymət0.08570460023643252,2025-01-21

İctimai BlokçeynETH

Sektor

