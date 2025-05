PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0015%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.61%

Dövriyyə Təklifi7,243,321,065.496557

Maksimum Təklif100,000,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.0724%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.9816444104522235,2025-02-26

Ən Aşağı Qiymət0.40123967836094104,2025-04-05

İctimai BlokçeynPINETWORK

Sektor

Sosial Media

