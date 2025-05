PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

AdPHB

SıralamaNo.670

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)14.28%

Dövriyyə Təklifi56,120,796.39345677

Maksimum Təklif64,000,000

Ümumi Təchizat56,120,796.39345677

Dövriyyə Faizi0.8768%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.094629014078536,2024-03-09

Ən Aşağı Qiymət0.06654096148398123,2022-05-12

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatPhoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.