PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

SıralamaNo.1333

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.09%

Dövriyyə Təklifi618,083,208

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat700,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.6757934166024784,2021-10-31

Ən Aşağı Qiymət0.0078730925413835,2025-05-26

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

