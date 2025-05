OPTIMUS

OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

SıralamaNo.1599

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.11%

Dövriyyə Təklifi95,034,939

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.6175972971296436,2024-03-09

Ən Aşağı Qiymət0.00004922259349794,2023-01-23

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatOPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

Sektor

