The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

SıralamaNo.1221

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.39%

Dövriyyə Təklifi19,639,104.8193

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat21,000,000

Dövriyyə Faizi0.9351%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.6146305528459806,2024-11-27

Ən Aşağı Qiymət0.05277848051269474,2024-04-22

İctimai BlokçeynOGPU

Sektor

Sosial Media

