Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

SıralamaNo.1267

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.07%

Dövriyyə Təklifi174,845,067.54647228

Maksimum Təklif500,000,000

Ümumi Təchizat500,000,000

Dövriyyə Faizi0.3496%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.9082576116204563,2024-03-14

Ən Aşağı Qiymət0.028931696762974607,2025-03-11

İctimai BlokçeynBSC

