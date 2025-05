OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

SıralamaNo.501

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.02%

Dövriyyə Təklifi4,227,565,526.1910343

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.4227%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.14417648601504485,2024-02-13

Ən Aşağı Qiymət0.01257686647200892,2025-04-09

İctimai BlokçeynOASYS

TəqdimatOasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

