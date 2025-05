NCT

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

AdNCT

SıralamaNo.619

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.03%

Dövriyyə Təklifi1,885,500,782

Maksimum Təklif1,885,913,076

Ümumi Təchizat1,885,913,076

Dövriyyə Faizi0.9997%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.1734247951164937,2022-01-14

Ən Aşağı Qiymət0.00062294,2020-12-06

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatPolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.