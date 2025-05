MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

SıralamaNo.799

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)303.43%

Dövriyyə Təklifi2,967,315.06865754

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat2,967,934.68432946

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-07-03 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi270.0450134277344,2018-01-04

Ən Aşağı Qiymət1.79671464105,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

