Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

SıralamaNo.1711

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.03%

Dövriyyə Təklifi559,411,443

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat2,269,807,225.204329

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03192242320977911,2024-04-06

Ən Aşağı Qiymət0.002671319012858723,2025-04-07

İctimai BlokçeynMATIC

