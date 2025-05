MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

AdMBL

SıralamaNo.588

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.03%

Dövriyyə Təklifi18,491,887,214

Maksimum Təklif30,000,000,000

Ümumi Təchizat30,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.6163%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.0012 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.04599472,2021-04-02

Ən Aşağı Qiymət0.000767721148402,2020-03-13

İctimai BlokçeynONT

Təqdimat【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.