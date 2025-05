LL

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

SıralamaNo.1900

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,46

Dövriyyə Təklifi81.670.180,20286393

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat1.000.000.000

Dövriyyə Faizi0.0816%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi16.05531233128707,2022-12-15

Ən Aşağı Qiymət0.011224381498808693,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

