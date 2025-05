HOOK

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

AdHOOK

SıralamaNo.687

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2,34%

Dövriyyə Təklifi234 748 730,57573897

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat500 000 000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.062533059080115,2023-02-06

Ən Aşağı Qiymət0.08810560470482137,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

