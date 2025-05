HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

AdHMND

SıralamaNo.1452

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.44%

Dövriyyə Təklifi110,594,852.29908437

Maksimum Təklif400,000,000

Ümumi Təchizat400,000,000

Dövriyyə Faizi0.2764%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.5317158777385766,2024-03-10

Ən Aşağı Qiymət0.01563264362067471,2023-08-03

İctimai BlokçeynHMND

TəqdimatHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.