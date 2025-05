GAIA

Gaia Everworld is the immersive, multi-region fantasy world in which players build their kingdoms, explore the lands, collect, breed and battle their Gaia Legionnaires.

AdGAIA

SıralamaNo.4310

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif500,000,000

Ümumi Təchizat500,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.4870342186650136,2021-11-02

Ən Aşağı Qiymət0.001105332544306213,2025-05-14

İctimai BlokçeynMATIC

TəqdimatGaia Everworld is the immersive, multi-region fantasy world in which players build their kingdoms, explore the lands, collect, breed and battle their Gaia Legionnaires.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.