FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

SıralamaNo.2167

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi9,939,000,000,000

Maksimum Təklif10,000,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.9939%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.0000360025722868,2018-12-05

Ən Aşağı Qiymət0.000000045691263761,2020-04-21

İctimai BlokçeynSOL

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Sektor

