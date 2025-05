FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

SıralamaNo.941

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%2,25

Dövriyyə Təklifi181.389.268,2545858

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat183.514.554,2545858

Dövriyyə Faizi0.1813%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.8929593240695551,2025-01-03

Ən Aşağı Qiymət0.03529084954366033,2025-04-07

İctimai BlokçeynBASE

