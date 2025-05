DMTR

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

SıralamaNo.1085

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi486,503,181.51344335

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat527,018,673

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi6.605485894378385,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.002640306614176698,2022-12-28

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

