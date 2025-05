DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

AdDFYN

SıralamaNo.2207

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.14%

Dövriyyə Təklifi171,878,614.9681

Maksimum Təklif250,000,000

Ümumi Təchizat198,284,457

Dövriyyə Faizi0.6875%

Buraxılış Tarixi2021-05-14 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.35454802,2021-05-16

Ən Aşağı Qiymət0.00287289251896436,2025-05-06

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatDfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.