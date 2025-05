BOTTO

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

AdBOTTO

SıralamaNo.1034

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.13%

Dövriyyə Təklifi46,129,752.73979661

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat93,872,825.47976364

Dövriyyə Faizi0.4612%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi6.940308473361901,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.029699974363140962,2022-11-09

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatBotto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.