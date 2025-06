BOBER

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

SıralamaNo.4877

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif6,969,393,998

Ümumi Təchizat6,969,393,998

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.001554678491517715,2024-11-27

Ən Aşağı Qiymət0.00016167950826132,2025-04-07

İctimai BlokçeynEGLD

