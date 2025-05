BDX

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

AdBDX

SıralamaNo.208

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,04%

Dövriyyə Təklifi7 145 870 448,164593

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat9 934 210 441,940434

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.171586639362,2019-11-17

Ən Aşağı Qiymət0.0145953987018,2019-11-01

İctimai BlokçeynBDX

TəqdimatBeldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.