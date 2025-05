BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

SıralamaNo.454

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)15.83%

Dövriyyə Təklifi63,512,265.95836401

Maksimum Təklif96,150,704

Ümumi Təchizat68,480,302.52191274

Dövriyyə Faizi0.6605%

Buraxılış Tarixi2020-06-24 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi74.77226165,2021-05-04

Ən Aşağı Qiymət0.7530492732247144,2025-04-08

İctimai BlokçeynETH

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.