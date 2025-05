BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

SıralamaNo.1265

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi610,778,419,524,678.5

Maksimum Təklif831,041,059,897,327

Ümumi Təchizat829,489,818,339,148

Dövriyyə Faizi0.7349%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.00000019534950314,2023-08-13

Ən Aşağı Qiymət0.000000000065979197,2023-05-05

İctimai BlokçeynETH

