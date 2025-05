AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

AdAR

SıralamaNo.121

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)49.46%

Dövriyyə Təklifi65,652,466

Maksimum Təklif66,000,000

Ümumi Təchizat65,652,466

Dövriyyə Faizi0.9947%

Buraxılış Tarixi2017-08-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi90.94004420870436,2021-11-05

Ən Aşağı Qiymət0.485449842644,2020-05-27

İctimai BlokçeynAR

Sektor

Sosial Media

