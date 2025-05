AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

SıralamaNo.1706

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi193 253 443,5256508

Maksimum Təklif200 000 000

Ümumi Təchizat199 049 334,2921128

Dövriyyə Faizi0.9662%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.3174977731025719,2023-03-01

Ən Aşağı Qiymət0.010948517375207653,2025-05-27

İctimai BlokçeynBSC

