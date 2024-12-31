اربح USDE على MEXC

احتفظ بعملة USDE واكسب يوميًا
ما يصل إلى %5 APR!

المحتفظات الحالية
الفائدة المستحقة
اربح USDE على MEXC

مزايا

عوائد مرتفعة

احصل على ما يصل إلى %5 APR—من بين أعلى معدلات الفائدة المتاحة على العملات المستقرة

سهل الاستخدام

ما عليك سوى الاحتفاظ بـ USDE والبدء في ربح الفائدة اليومية

آمنة ومرنة

لا يتطلب الأمر أي تخزين أو قفل. ستكون أموالك متاحة في جميع الأوقات.

اربح الفائدة من خلال الاحتفاظ بـ USDE في 3 خطوات فقط

1

قم بالتسجيل للحصول على حساب MEXC

قم بالتسجيل في موقع MEXC الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول وأكمل عملية التحقق من KYC.

2

شراء أو إيداع USDE

استمتع بأقل رسوم في السوق على التداول الفوري في MEXC

3

اربح USDE

احتفظ بـ USDE واربح فائدة يومية.

ما هو Ethena USDe (USDE)؟

يهدف الدولار الاصطناعي الذي تنتجه إيثينا، USDe، إلى توفير حل مشفر مقاوم للرقابة وقابل للتطوير ومستقر. وعلى عكس العملات المستقرة التقليدية التي تعتمد على الفيات، تحافظ USDe على ربط مرن بالدولار الأمريكي من خلال آلية تحوط دلتا في أسواق المشتقات. يتم دعم USDe بالكامل على السلسلة بشفافية كاملة ويمكن تكوينه بحرية عبر نظام DeFi البيئي كله.

قواعد الحدث

متطلبات المشاركة

يجب على المستخدمين الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 0.1 USDE في حساب العقود الفورية الخاص بهم للمشاركة في هذا الحدث. لا يلزم التسجيل اليدوي أو التخزين أو القفل.

حساب الفائدة
  1. 1. خلال فترة التخزين المرن، سيتم احتساب الأرباح بناءً على الحد الأدنى لرصيد المستخدم بـ USDE في حسابه الفوري من اللقطات اليومية وAPR.
  2. 2. سيتم تعديل سعر الفائدة اليومي بشكل ديناميكي بناءً على الفائدة على السلسلة وإجمالي الاحتفظات لجميع مستخدمي المنصة، مع حد أقصى يبلغ %5 APR.
  3. 3. معدل الفائدة الفعلي يخضع لصفحة الطلب - عرض تفاصيل الفائدة للمدخرات المرنة.
توزيع الفائدة

سيتم احتساب الفائدة بدءًا من اليوم الذي تصل فيه أرصدة المستخدم في حساب العقود الفورية إلى 0.1 USDE (T). ستبدأ الفائدة في التراكم اعتبارًا من T+1. سيحدث أول توزيع للفائدة في اليوم التالي (T+2) وسيستمر إضافته يوميًا إلى حساب العقود الفورية لدى المستخدم، بشرط استيفائه لمتطلبات الأهلية.

أهلية المستخدم
  1. 1. يجب على المستخدمين إكمال عملية التحقق من KYC الأساسي.
  2. 2. الحسابات الفرعية غير مؤهلة للمشاركة.
  3. 3. يجب على المشاركين الالتزام بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المستخدمين الذين يثبت تورطهم في أنشطة ضارة أو غير شريفة.
  4. 4. تحتفظ MEXC بالحق في التفسير النهائي لهذا الحدث. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا.