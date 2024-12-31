يجب على المستخدمين الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 0.1 USDE في حساب العقود الفورية الخاص بهم للمشاركة في هذا الحدث. لا يلزم التسجيل اليدوي أو التخزين أو القفل.

سيتم احتساب الفائدة بدءًا من اليوم الذي تصل فيه أرصدة المستخدم في حساب العقود الفورية إلى 0.1 USDE (T). ستبدأ الفائدة في التراكم اعتبارًا من T+1. سيحدث أول توزيع للفائدة في اليوم التالي (T+2) وسيستمر إضافته يوميًا إلى حساب العقود الفورية لدى المستخدم، بشرط استيفائه لمتطلبات الأهلية.