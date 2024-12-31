احصل على ما يصل إلى %5 APR—من بين أعلى معدلات الفائدة المتاحة على العملات المستقرة
ما عليك سوى الاحتفاظ بـ USDE والبدء في ربح الفائدة اليومية
لا يتطلب الأمر أي تخزين أو قفل. ستكون أموالك متاحة في جميع الأوقات.
قم بالتسجيل في موقع MEXC الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول وأكمل عملية التحقق من KYC.
استمتع بأقل رسوم في السوق على التداول الفوري في MEXC
احتفظ بـ USDE واربح فائدة يومية.
يهدف الدولار الاصطناعي الذي تنتجه إيثينا، USDe، إلى توفير حل مشفر مقاوم للرقابة وقابل للتطوير ومستقر. وعلى عكس العملات المستقرة التقليدية التي تعتمد على الفيات، تحافظ USDe على ربط مرن بالدولار الأمريكي من خلال آلية تحوط دلتا في أسواق المشتقات. يتم دعم USDe بالكامل على السلسلة بشفافية كاملة ويمكن تكوينه بحرية عبر نظام DeFi البيئي كله.
يجب على المستخدمين الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 0.1 USDE في حساب العقود الفورية الخاص بهم للمشاركة في هذا الحدث. لا يلزم التسجيل اليدوي أو التخزين أو القفل.
سيتم احتساب الفائدة بدءًا من اليوم الذي تصل فيه أرصدة المستخدم في حساب العقود الفورية إلى 0.1 USDE (T). ستبدأ الفائدة في التراكم اعتبارًا من T+1. سيحدث أول توزيع للفائدة في اليوم التالي (T+2) وسيستمر إضافته يوميًا إلى حساب العقود الفورية لدى المستخدم، بشرط استيفائه لمتطلبات الأهلية.