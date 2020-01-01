توكنوميكس TypeAI (TYPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TypeAI (TYPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TypeAI (TYPE) Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions الموقع الرسمي: https://typeai.live الوثيقة البيضاء: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ اشتر TYPE الآن!

توكنوميكس TypeAI (TYPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TypeAI (TYPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.067643 $ 0.067643 $ 0.067643 السعر الحالي: $ 0.273773 $ 0.273773 $ 0.273773 معرفة المزيد عن سعر TypeAI (TYPE)

توكنوميكس TypeAI (TYPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TypeAI (TYPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TYPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TYPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TYPE، استكشف السعر المباشر لتوكن TYPE!

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