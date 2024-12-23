سعر This Is My Iguana (TIMI)
سعر This Is My Iguana (TIMI) المباشر لليوم هو USD 0.0013704. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر TIMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق This Is My Iguana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.93K
- تغيير سعر This Is My Iguana خلال اليوم هو -11.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 942.23M
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خلال اليوم، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ -0.000186816023831759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ -0.0000713454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ +0.0067543783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ +0.0011200391977357064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000186816023831759
|-11.99%
|30 يوم
|$ -0.0000713454
|-5.20%
|60 يوم
|$ +0.0067543783
|+492.88%
|90 يوم
|$ +0.0011200391977357064
|+447.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر This Is My Iguana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-11.99%
-18.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.
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