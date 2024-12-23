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سعر This Is My Iguana (TIMI) المباشر لليوم هو USD 0.0013704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر TIMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق This Is My Iguana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.93K - تغيير سعر This Is My Iguana خلال اليوم هو -11.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 942.23M

أداء سعر This Is My Iguana (TIMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ -0.000186816023831759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ -0.0000713454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ +0.0067543783 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر This Is My Iguana مقابل USD هو $ +0.0011200391977357064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000186816023831759 -11.99% 30 يوم $ -0.0000713454 -5.20% 60 يوم $ +0.0067543783 +492.88% 90 يوم $ +0.0011200391977357064 +447.37%

تحليل سعر This Is My Iguana (TIMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر This Is My Iguana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135829$ 0.00135829 $ 0.00135829 24 ساعة مرتفع $ 0.00157314$ 0.00157314 $ 0.00157314 عالية طوال الوقت $ 0.00860314$ 0.00860314 $ 0.00860314 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -11.99% تغير السعر (7 أيام) -18.11%

معلومات سوق This Is My Iguana (TIMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: