سعر Raider Aurum (AURUM)
سعر Raider Aurum (AURUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AURUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raider Aurum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34K
- تغيير سعر Raider Aurum خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Raider Aurum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raider Aurum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raider Aurum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raider Aurum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-9.91%
|60 يوم
|$ 0
|-4.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raider Aurum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.91%
+2.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is the in-game currency for the Crypto Raiders game. Players use it to recruit new characters, purchase characters and items in the in-game marketplace, and run more difficult dungeons.
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