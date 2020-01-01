توكنوميكس PRIMAL (PRIMAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PRIMAL (PRIMAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PRIMAL (PRIMAL) PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately. الموقع الرسمي: https://www.getprimal.com/ اشتر PRIMAL الآن!

توكنوميكس PRIMAL (PRIMAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PRIMAL (PRIMAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.89K $ 53.89K $ 53.89K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.43K $ 93.43K $ 93.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01643575 $ 0.01643575 $ 0.01643575 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001575 $ 0.00001575 $ 0.00001575 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PRIMAL (PRIMAL)

توكنوميكس PRIMAL (PRIMAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PRIMAL (PRIMAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRIMAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRIMAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRIMAL، استكشف السعر المباشر لتوكن PRIMAL!

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