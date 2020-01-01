توكنوميكس PPKAS (PPKAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PPKAS (PPKAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PPKAS (PPKAS) PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! الموقع الرسمي: https://ppkas.space/ الوثيقة البيضاء: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper اشتر PPKAS الآن!

توكنوميكس PPKAS (PPKAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PPKAS (PPKAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 938.32K $ 938.32K $ 938.32K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 736.12M $ 736.12M $ 736.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.75M $ 12.75M $ 12.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00127467 $ 0.00127467 $ 0.00127467 معرفة المزيد عن سعر PPKAS (PPKAS)

توكنوميكس PPKAS (PPKAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PPKAS (PPKAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PPKAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PPKAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PPKAS، استكشف السعر المباشر لتوكن PPKAS!

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