توكنوميكس ORANGE (ORNG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ORANGE (ORNG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ORANGE (ORNG) $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. الموقع الرسمي: https://www.orangeweb3.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.orangeweb3.com/orange اشتر ORNG الآن!

توكنوميكس ORANGE (ORNG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ORANGE (ORNG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 السعر الحالي: $ 0.02060612 $ 0.02060612 $ 0.02060612 معرفة المزيد عن سعر ORANGE (ORNG)

توكنوميكس ORANGE (ORNG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ORANGE (ORNG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORNG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORNG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORNG، استكشف السعر المباشر لتوكن ORNG!

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