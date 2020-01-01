توكنوميكس Murad (MURAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Murad (MURAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Murad (MURAD) Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! الموقع الرسمي: https://murad-cto.com اشتر MURAD الآن!

توكنوميكس Murad (MURAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Murad (MURAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 437.05K $ 437.05K $ 437.05K إجمالي العرض: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M العرض المتداول: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 437.05K $ 437.05K $ 437.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00085851 $ 0.00085851 $ 0.00085851 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00012986 $ 0.00012986 $ 0.00012986 السعر الحالي: $ 0.00043353 $ 0.00043353 $ 0.00043353 معرفة المزيد عن سعر Murad (MURAD)

توكنوميكس Murad (MURAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Murad (MURAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MURAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MURAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MURAD، استكشف السعر المباشر لتوكن MURAD!

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