توكنوميكس KAKA (KAKA)

توكنوميكس KAKA (KAKA)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول KAKA (KAKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.

🔥 Why Kaka?

Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.

🛠️ Built on Solana

Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

الموقع الرسمي:
https://www.kakasol.com/

توكنوميكس KAKA (KAKA) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KAKA (KAKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
إجمالي العرض:
$ 998.81M
$ 998.81M$ 998.81M
العرض المتداول:
$ 998.81M
$ 998.81M$ 998.81M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.01920151
$ 0.01920151$ 0.01920151
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.00043369
$ 0.00043369$ 0.00043369
السعر الحالي:
$ 0.00191489
$ 0.00191489$ 0.00191489

توكنوميكس KAKA (KAKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس KAKA (KAKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن KAKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAKA التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAKA، استكشف السعر المباشر لتوكن KAKA!

توقعات سعر KAKA

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه KAKA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار KAKA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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