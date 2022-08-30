توكنوميكس GRELF (GRELF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GRELF (GRELF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GRELF (GRELF) What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. الموقع الرسمي: https://grelf.me الوثيقة البيضاء: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf اشتر GRELF الآن!

توكنوميكس GRELF (GRELF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GRELF (GRELF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M إجمالي العرض: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M العرض المتداول: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02003827 $ 0.02003827 $ 0.02003827 السعر الحالي: $ 0.379353 $ 0.379353 $ 0.379353 معرفة المزيد عن سعر GRELF (GRELF)

توكنوميكس GRELF (GRELF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GRELF (GRELF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRELF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRELF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRELF، استكشف السعر المباشر لتوكن GRELF!

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