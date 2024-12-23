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سعر Digital Fitness (DEFIT) المباشر لليوم هو USD 0.076135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.27M . يتم تحديث سعر DEFIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital Fitness الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.97K - تغيير سعر Digital Fitness خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.76M

أداء سعر Digital Fitness (DEFIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ +0.00032391 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.0316429470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.0376634363 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.08699030236642883 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032391 +0.43% 30 يوم $ -0.0316429470 -41.56% 60 يوم $ -0.0376634363 -49.46% 90 يوم $ -0.08699030236642883 -53.32%

تحليل سعر Digital Fitness (DEFIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Fitness: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.074098$ 0.074098 $ 0.074098 24 ساعة مرتفع $ 0.078312$ 0.078312 $ 0.078312 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) -16.24%

معلومات سوق Digital Fitness (DEFIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: