سعر Digital Fitness (DEFIT)
سعر Digital Fitness (DEFIT) المباشر لليوم هو USD 0.076135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.27M. يتم تحديث سعر DEFIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digital Fitness الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.97K
- تغيير سعر Digital Fitness خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.76M
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خلال اليوم، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ +0.00032391 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.0316429470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.0376634363 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Fitness مقابل USD هو $ -0.08699030236642883 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032391
|+0.43%
|30 يوم
|$ -0.0316429470
|-41.56%
|60 يوم
|$ -0.0376634363
|-49.46%
|90 يوم
|$ -0.08699030236642883
|-53.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Fitness: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.43%
-16.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon
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