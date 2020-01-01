توكنوميكس Cortex (CX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cortex (CX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cortex (CX) Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. الموقع الرسمي: https://cortexprotocol.com/ اشتر CX الآن!

توكنوميكس Cortex (CX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cortex (CX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.58M $ 26.58M $ 26.58M إجمالي العرض: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B العرض المتداول: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.17M $ 36.17M $ 36.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01071927 $ 0.01071927 $ 0.01071927 السعر الحالي: $ 0.0219099 $ 0.0219099 $ 0.0219099 معرفة المزيد عن سعر Cortex (CX)

توكنوميكس Cortex (CX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cortex (CX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CX، استكشف السعر المباشر لتوكن CX!

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