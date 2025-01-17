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سعر Chinese Andy (ANDWU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANDWU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chinese Andy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K - تغيير سعر Chinese Andy خلال اليوم هو -13.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chinese Andy (ANDWU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.24% 30 يوم $ 0 -68.81% 60 يوم $ 0 -25.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chinese Andy (ANDWU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Andy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -13.24% تغير السعر (7 أيام) -10.13%

معلومات سوق Chinese Andy (ANDWU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: