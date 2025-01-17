سعر Chinese Andy (ANDWU)
سعر Chinese Andy (ANDWU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANDWU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinese Andy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K
- تغيير سعر Chinese Andy خلال اليوم هو -13.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Andy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.24%
|30 يوم
|$ 0
|-68.81%
|60 يوم
|$ 0
|-25.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Andy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-13.24%
-10.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AndWu is the Chinese alter ego of Andy, your favorite Boy's Club character, and best friend of Pepe. Join $AndWu on his foreign exchange trip as he hangs with the Boys Club.
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