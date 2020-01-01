توكنوميكس Zeus Network (ZEUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zeus Network (ZEUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zeus Network (ZEUS) Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. الموقع الرسمي: https://zeusnetwork.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.zeusnetwork.xyz/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq اشتر ZEUS الآن!

توكنوميكس Zeus Network (ZEUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zeus Network (ZEUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 138.60M $ 138.60M $ 138.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.13242484775972854 $ 0.13242484775972854 $ 0.13242484775972854 السعر الحالي: $ 0.1386 $ 0.1386 $ 0.1386 معرفة المزيد عن سعر Zeus Network (ZEUS)

توكنوميكس Zeus Network (ZEUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zeus Network (ZEUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZEUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZEUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZEUS، استكشف السعر المباشر لتوكن ZEUS!

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