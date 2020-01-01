توكنوميكس WeFi (WEFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WeFi (WEFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WeFi (WEFI) WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. الموقع الرسمي: http://wefi.xyz الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 اشتر WEFI الآن!

توكنوميكس WeFi (WEFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WeFi (WEFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 777.77K $ 777.77K $ 777.77K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.018541959463525146 $ 0.018541959463525146 $ 0.018541959463525146 السعر الحالي: $ 0.01857 $ 0.01857 $ 0.01857 معرفة المزيد عن سعر WeFi (WEFI)

توكنوميكس WeFi (WEFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WeFi (WEFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WEFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WEFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WEFI، استكشف السعر المباشر لتوكن WEFI!

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