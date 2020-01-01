توكنوميكس Volt Inu V3 (VOLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Volt Inu V3 (VOLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. الموقع الرسمي: https://voltinu.in/ الوثيقة البيضاء: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca اشتر VOLT الآن!

توكنوميكس Volt Inu V3 (VOLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Volt Inu V3 (VOLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M إجمالي العرض: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T العرض المتداول: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000143335975471 $ 0.000000143335975471 $ 0.000000143335975471 السعر الحالي: $ 0.0000001553 $ 0.0000001553 $ 0.0000001553 معرفة المزيد عن سعر Volt Inu V3 (VOLT)

توكنوميكس Volt Inu V3 (VOLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Volt Inu V3 (VOLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VOLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VOLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VOLT، استكشف السعر المباشر لتوكن VOLT!

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